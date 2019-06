Ciclismo: La prima tappa de ‘Le circuit du Grimpeur’ a Torgnon

Sarà ‘Le circuit du Grimpeur’ a caratterizzare il fine settimana del ciclismo in Valle d’Aosta, con la prima tappa, la cronoscalata Nozon-Chantorné di Torgnon.

Organizzata dal Velo Zerbion, la partenza è fissata alle 10,01 nella frazione Noson; l’arrivo, dopo 8,6 km con pendenze del 7,5%, a Chantorné, al ristorante Les Montagnards.

Quest’anno saranno quattro le tappe del ‘Circuit’: il 14 luglio la Quart – St.Barthélemy; l’11° agosto le Défi du Col Tzecore e, il 25 agosto, la Gressan – Pila.

Programma gare

MountainBike. Volterra (Pisa) fulcro delle ruote grasse in questo fine settimana. Sabato 15, sul tracciato toscano, la terza tappa della Coppa del Mondo Xce, che vede al via, reduce dal successo di Villard-de-Lans, Gaia Tormena (Gs Lupi); in gara anche Katia Moro (Rdr Italia Factory) e Pietro Scacciaferro (Xco Project). Il giorno successivo, la quarta tappa del Campionato italiano di Società, con ai nastri di partenza l’Xco Project a difendere la vetta della classifica generale: gli azzurri comandano con 630 punti, davanti a Xc Focus (523). In gara Filippo Agostinacchio, Alesso Cino, Giulia Challancin, Elisa Nigra, Giuseppe Abbate, Remy Latella, Etienne Grimod, Mattia Agostinacchio, Mathieu Grimod, Pietro Scacciaferro, Alessandro Nigra, Sofia Guichardaz e Kristina Blanc. Impegnati anche i tesserati del Cicli Lucchini Hervé Bionaz, Enea Allegri, Gilles Del Degan e EmilieBionaz, e del Gs Lupi Valle d’Aosta, Lorenzo Russotto, Gaia Tormena e Lucrezia Balbo.

Venerdì 14, sempre a Volterra, nella Xcc Nazionale, al via Katia Moro (Rdr Italia) che domenica 16 sarà al via anche della 7° La Mesa Bike, a Rivoli Veronese (Verona). A Rosta (Torino), la 6° prova Young Mtb Challenge, dove sono iscritti Lorenzo Putrino, Lara Balmino e Zoe Gaiga (Cs Lys). A Selva di Val Gardena, nell’Abbinata nazionale Marathon, 86 km e 4500 metri di dislivello, è iscritto Daniel Pinet (Cicli Lucchini).

Strada. Domenica 16, a Paesana (Cuneo) il 61° Gran Premio Ucat 1907, corsa in linea di 101 km dove saranno impegnati Matteo Balestrini, Matteo Cartotto, Matteo Cerrato e Federico Neyroz (Orange Team). Nella stesa giornata, a Crodo (Verbania), la Omegna – Crodo 1° Trofeo Nordossola, che vedrà impegnati nei 69 km del tracciato Giosué Tomasi Cont e Davide Savoini (Orange Bike Team). Nel 3° Trofeo Cicli Tartaglia – 4° Prova Trofeo Dabbene a Gattico (Novara), riservata ai Giovanissimi, è iscritto Pietro Megetto (Xco Project).