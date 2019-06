Ciclismo: Definite squadre iscritte al 56/mo Giro della Valle

La Società Ciclistica Valdostana ha definito la lista delle squadre invitate al 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta - Mont Blanc, in programma dall'16 al 21 luglio 2019.

“A poco più di un mese dall’inizio del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta abbiamo definito quelle che saranno le squadre al via della corsa, ponendo un occhio di attenzione al budget a disposizione ma comunque mantenendo un livello di assoluta qualità - ha dichiarato Riccardo Moret presidente della Società Ciclistica Valdostana - Le richieste, provenienti dall'Italia e dall'estero, sono state numerosissime come sempre e, a malincuore, abbiamo dovuto limitarci a 27 squadre. Speriamo che i concorrenti delle squadre al via sappiano dare spettacolo, interpretando al meglio il percorso ed esprimendo al massimo il proprio potenziale".

La Società Ciclistica Valdostana a défini la liste des équipes engagées au 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc, prévu du 16 au 21 juillet 2019.

"Un peu plus d'un mois avant le début du Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, nous avons défini les équipes au départ, en prêtant attention au budget disponible, tout en maintenant un niveau de qualité absolue - il a déclaré Riccardo Moret président de la Società Ciclistica Valdostana - Les demandes, venues d'Italie et de l'étranger, ont été aussi nombreuses que jamais et, à contrecœur, nous avons dû nous limiter à 27 équipes. Nous espérons que les concurrents des équipes au départ sauront faire un spectacle, en interprétant le parcours de la meilleure façon et en exprimant pleinement leur potentiel".

The Società Ciclistica Valdostana proposed the list of the invited teams at the 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc, planned from the 16th to the 21th of July 2019.

“A little bit more then one month to go of the Giro della Valle d’Aosta we defined the teams that will delight in the tour, paying attention to the budget that we had but without giving the quality away - stated Riccardo Moret president of the Società Ciclistica Valdostana – The requests, coming from Italy and abroad, have been many as always and, unwillingly, we had to restrict to 27 teams. We hope that the competitors will perform at their best, understanding the course and giving the spectators an amazing show”.