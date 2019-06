Moto: La stagione della Fmi riparte da un corso di guida su strada

Si inizierà il 6 e 7 luglio con una novità assoluta per la nostra regione: un corso di guida su strada aperto a tutti i possessori di moto. Durante le 2 giornate, che saranno anticipate da una serata introduttiva, si alterneranno parti teoriche ad altre pratiche (sono previsti, ogni giorno, circa 100km in sella), su percorsi appositamente scelti tra le più belle strade valdostane. Durante le fasi dinamiche saranno effettuate delle soste dedicate a briefing correttivi per gli allievi. Gli istruttori federali, differenzieranno gli esercizi secondo il grado di abilità del singolo partecipante e proporranno aspetti didattici volti all’implementazione di una tecnica di guida più dinamica e partecipata, che lasci al motociclista più margine di sicurezza e accresca il piacere della conduzione della moto.

Per coloro che sognano la pista e che volessero proseguire, il corso sarà propedeutico ad altri che prevedono lezioni di guida in circuito. I posti sono limitati ed è richiesta una preadesione entro il 21 giugno 2019 (per info e preadesioni valledaosta@federmoto.it oppure 320.3383708).

Seguiranno poi un corso teorico-pratico di trial, che si terrà a Sarre il 13 luglio e che sarà aperto a tutti i possessori di moto da trial, dal principiante all’agonista, con moto moderne e d’epoca ed il motoraduno itinerante “la via dei Salassi”. Il raduno, che sarà una prova valida per le selettive del campionato italiano mototurismo e richiamerà motociclisti da tutta Italia e dai paesi limitrofi, avrà base a Gressan e si terrà il 14 settembre grazie all’impegno del Motoclub Vespa Club si Aosta.

Per tutta l’estate saranno riproposti, in alcuni Comuni valdostani, sia il progetto “PilotiXgioco”, che consentirà ai bambini di avvicinarsi al mondo delle due ruote seguiti da istruttori qualificati che li metteranno in sella per il battesimo della moto, sia il progetto “Campioni in sicurezza” che unisce a delle lezioni teoriche di sicurezza stradale anche delle prove pratiche in sella a moto e scooter. Infine, da settembre, ripartiranno i corsi di minitrial per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni.