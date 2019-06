Trail: Torna la Pointe de Chaligne skyrace

Appuntamento atteso dai traileristi non solo valdostani, è organizzata per sabato 13 luglio la terza edizione della Pointe de Chaligne skyrace, gara di corsa in montagna in salita che partirà da Ville sur Sarre e raggiungerà Pointe de Chaligne.

La kermesse è organizzata dalla Pro Loco di Sarre, in collaborazione con il Comune di Sarre, il Gruppo Alpini Sarre Chesallet, i Sapeurs Pompiers Volontaires Sarre Chesallet e lo Sci Club Sarre. ​

Dettagli percorso

​DISLIVELLO POSITIVO: 1.450 m.s.l.m.

SVILUPPO: 6,300 km.

PARTENZA: Località Caillod in comune di Sarre a quota 1.180 m.s.l.m.

ARRIVO: Punta Chaligne a quota 2.608 m.s.l.m