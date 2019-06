Trail: Gli hippies invadono l’Arrancabirra

“If you’re going to Courmayeur, be sure to wear some flowers in your hair”. Iniziate a farvi crescere i capelli, rispolverate le camicie a fiori ed i jeans a zampa: la 14° Arrancabirra sarà un’edizione a suon di “peace, love and music”.

Con un sondaggio lanciato su Facebook, i followers della gara goliardica di VDA Trailers hanno votato il tema dell’edizione 2019, che si terrà sabato 5 ottobre: tra “ArrancaMoon” ed “ArrancaWoodstock” (sia lo sbarco sulla Luna che il mitico festival festeggiano quest’anno il 50° anniversario), hanno vinto gli hippies con il 66% dei voti (più di 500). Le iscrizioni alla gara apriranno sabato 1° giugno alle ore 12 sul sito www.100x100trail.com, e si prevede che, come negli anni passati, saranno sold out in pochi minuti: il carattere goliardico della corsa, con vestiti a tema, punti ristoro a base di birra lungo il percorso e grande festa finale, ha sempre attratto un gran numero di runners, seri e semiseri.

Il percorso non subirà variazioni: in caso di tempo bello, il giro classico da 18 km prevede, dopo la partenza dal Municipio di Courmayeur, la salita a La Suche, Curru, e Tête de la Tronche, per poi arrivare al Parco Bollino, sempre a Courmayeur.

In caso di maltempo, invece, giro ridotto da 13 km su Tireconre e La Suche. La decisione sul tracciato verrà presa due giorni prima, in base al meteo. Il tempo limite per concludere la gara sarà di 8 ore.