GIRO D’ITALIA: Cataldo, fuga per la vittoria. Carapaz sempre più rosa

L'italiano Dario Cataldo (Astana Pro Team) ha ottenuto la sua prima vittoria al Giro d'Italia dopo una fuga di 218 km insieme al suo connazionale Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec). Richard Carapaz (Movistar Team) ha incrementato il suo vantaggio in Classifica Generale su Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma). Lo sloveno ha avuto un problema meccanico ed è stato costretto al cambio della bici nella parte finale della 15esima tappa, arrivando al traguardo con 40" di ritardo da Carapaz, Nibali, Yates e Carthy.

LE PILLOLE STATISTICHE

Prima vittoria al Giro per Dario Cataldo che era arrivato secondo in due occasioni: l'11esima tappa a L'Aquila nel 2010 e la 14esima a Oropa nel 2014. In carriera ha vinto la 16esima a Cuitu Negru alla Vuelta a España del 2012. La sua ultima vittoria era stata la quarta tappa della Settimana Coppi & Bartali 2015 (ITT).

Cataldo, 34 anni, non è il più vecchio corridore a vincere la sua prima tappa al Giro. Alejandro Valverde aveva 36 anni quando si è imposto nella tappa 16 ad Andalo nel 2016.

Prima di Carapaz, l'ultimo corridore della Movistar che ha indossato la Maglia Rosa è stato Nairo Quintana nella cronometro di chiusura del Giro del 2017. Il colombiano ha poi perso il Giro da Tom Dumoulin.

DATI MONITORATI OGGI

I dati forniti da Velon raccontano la tappa attraverso dati dispositivi per il monitoraggio in tempo reale. I dati sono disponibili a questo link.

RISULTATO FINALE

1 - Dario Cataldo (Astana Pro Team) - 232 km in 5h48’15”, media 39,971 km/h

2 - Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec) s.t.

3 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) a 11"



MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Richard Carapaz (Movistar Team)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Arnaud Demare (Groupama - FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Giulio Ciccone (Trek - Segafredo)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Pavel Sivakov (Team INEOS)

CLASSIFICA GENERALE

1 - Richard Carapaz (Movistar Team)

2 - Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) a 47"

3 - Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) a 1'47"

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Dario Cataldo ha dichiarato: “All'inizio della salita del Civiglio mi hanno detto del vantaggio sugli inseguitori ma sapevo che avremmo potuto perdere tanto fino al GPM. Alla fine della discesa avevamo solo 30 secondi e sapevo che Mattia non avrebbe più tirato. Negli ultimi 1,5 km sono riuscito a riprendere fiato e recuperare qualche energia. <wbr></wbr>Ho voluto prendere il rettilineo finale in prima posizione, poi ho dato tutto quello che mi rimaneva. Sono felicissimo per la mia prima vittoria al Giro anche perchè è venuta in un modo che proprio non mi aspettavo”.



La Maglia Rosa Richard Carapaz ha dichiarato: “I problemi meccanici, come quello che ha avuto oggi Roglic, fanno parte del nostro sport. Un giorno succede ad un corridore, il giorno dopo può toccare ad un altro, anche per questo il ciclismo è seguito da tante persone appassionate a questo sport. Oggi ho cercato di fare attenzione alle mosse di Vincenzo Nibali, non l'ho perso mai di vista e alla fine è andata bene. Ci aspetta un'ultima settimana difficile e i miei rivali per la Generale avranno tanto terreno per provare ad attaccarmi e recuperare tempo. Spero che alla fine sarò io ad essere incoronato vincitore del Giro d'Italia.”





DOMANI SECONDO E ULTIMO GIORNO DI RIPOSO