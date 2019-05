Mountain bike: La Thuile attende i verdetti di Internazionali d’Italia Series

Il fascino della montagna e di un ambiente alpino autentico. La Thuile è una località tutta da scoprire, teatro ideale per la sfida finale fra gli assi della Mountain Bike internazionale che sabato 22 Giugno si contenderanno le corone di Internazionali d’Italia Series.

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno la località valdostana, sovrastata dalle nevi perenni del ghiacciaio del Rutor e da alcune delle vette più alte d’Europa, sarà invasa dalle Mountain Bike e dai protagonisti della disciplina olimpica grazie a un evento nuovo e ambizioso, La Thuile MTB, che ospiterà anche la tappa italiana delle UCI Junior Series, la Coppa del Mondo per la categoria Juniores.



La bike area di La Thuile è una perla nello scenario offroad nazionale e internazionale, ed ha ospitato negli anni eventi di caratura quali due edizioni di Enduro World Series. Le gare della quinta tappa di Internazionali d’Italia Series si svolgeranno nella zona del bosco, caratterizzata da pendenze ripide in salita e in discesa. I trail sono aspri e tortuosi, con un fondo che presenta difficoltà naturali, come radici, pietre e contropendenze.



Il tracciato, posto ad una quota compresa tra i 1475 e i 1535 metri, misura 4100 metri con un dislivello positivo di 180 metri. L’indole alpina di La Thuile emerge immediatamente dal circuito: drop e salti naturali si alternano a qualche tratto artificiale come il rock garden. Da non sottovalutare il fattore altitudine, che metterà a dura prova i biker in gara.



“Internazionali d’Italia Series è il più importante circuito italiano di Cross Country e dev’essere un evento propedeutico alla Coppa del Mondo di specialità sia fisicamente che tecnicamente - ha dichiarato il Direttore Tecnico di Bike Park La Thuile, Enrico Martello - siamo onorati di farne parte e daremo il massimo dal punto di vista della cura del dettaglio per rendere unico questo atto finale del circuito e la tappa italiana delle UCI Junior Series”.



Programma diviso in tre giornate per La Thuile MTB: venerdì 21 giugno sono previste le prove del tracciato e le operazioni preliminari, mentre l’evento entrerà nel vivo il giorno successivo con le prove di Internazionali d’Italia Series. Si comincia alle 10,30 con la prova delle UCI Junior Series Uomini, seguita dalle competizioni femminili (Open e Junior Series Donne) alle 12,30 e dalla gara Uomini Open alle 15.

Chiusura domenica 23 giugno con le competizioni giovanili: alle 10 prenderanno il via gli Esordienti Uomini, seguiti dalle 11 dalle Donne Esordienti e Allieve e alle 13,30 dagli Allievi Uomini.