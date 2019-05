Nuoto: Colpo grosso a Bologna dei giovani Aostanuoto

Per l’Aosta Nuoto erano presenti: Giada Bosco, Andrea Carrozzino, Pietro Cerrato, Rebecca Di Donato, Andrea Macrì, Martina Milani, Beatrice Mazzone, Elena Navarretta, Lin Pigliacelli, Alice Saraillon e Valenti Gaia per gli esordienti A (tecnico Noemi Iannaccone); Gaia Ferriani, Carlotta Finello, Gabriel Gambaretto, Clotilde Gambino, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Riccardo Rey, Elisa Trevisan e Miryam Zerbo (tecnico Edoardo Giovannetti); Alice Aldini, Alessio Calò, Martina Chabod, Emily Di Martino, Alice Giglio, Alice Maniezzo, Alessia Pagliara, Arianna Peirano, Edith Piffari, Emi Pigliacelli e Clarissa Tormena Martinelli (tecnico Francesco Pagnan).

Nonostante l’elevato livello degli avversari e lo svantaggio per i nostri ragazzi di non potersi allenare in vasca lunga, più che soddisfacenti sono stati i risultati ottenuti con un bottino di 5 medaglie e numerosi piazzamenti.

Due le medaglie conquistate da Gabriel Gambaretto, sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione agonistica, oro nei 50 dorso con il crono di 28.18 e argento nei 100 dorso in 1.00.47. Medaglia d’argento per Nicole Louvin nei 50 Rana con l’eccellente tempo di 35.75, sfortunata invece nei 50 dorso dove chiude 5^ a soli 6 centesimi dal bronzo. Ancora medaglie d’argento per Anthony Maccagnano nei 50 SL in 24.90 e Giada Bosco nei 100 Dorso (1.17.93). Sempre la Bosco chiude in quarta posizione nei 50 SL (31.20), così come 4^ è Alice Saraillon nei 50 Farfalla (36.28). Belle gare anche per Pietro Cerrato nei 200 Farfalla (5° in 3.06.41), Lin Pigliacelli nei 50 Farfalla (8^ in 37.28) e Gaia Valenti nei 50 Dorso (6^ in 39.25). Bravi Myriam Zerbo nei 50 SL (11^ in 28.63) e nei 100 SL (11^ in 1.01.43) e Anthony Maccagnano nei 100 SL (10° in 55.24). Avvincenti le gare di Emi Pigliacelli nei 50 Farfalla (31.94) e nei 100 SL (1.03.44). Miglioramenti per Alessia Pagliara nei 200 SL (2.26.00) e per Alice Aldini nei 100 SL (1.11.70).

Complimenti a tutta la squadra che si è presentata nelle migliori condizioni a questo importante appuntamento dimostrando apprezzabili miglioramenti, frutto di intensi e impegnativi allenamenti.

La lunga stagione agonistica del nuoto vedrà ancora impegnati gli Esordienti A per la Coppa Tokyo a Torino il 25/26 maggio, mentre l’intera squadra dagli Esordienti B agli Assoluti parteciperà al Trofeo Borzino in programma a Novara il prossimo 2 giugno.