Golf: Al Les Iles il padrone di casa è senpre Luca Pignataro

Ancora una volta in questo inizio di stagione 2019 il migliore in campo è stato Luca Pignataro, che con 30 punti lordo, 3 di più del secondo Roberto Rossi, ha vinto la gara.In prima categoria ha primeggiato Sergio Rey con 35 punti netto, seguito da Roberto Rossi, 33.

In seconda ancora una bella gara di Denise Scotti, ben 40 punti, ottimo anche Stefano Bianchi con 37.

In terza categoria Fausto Bottitta primo con 35, Paolo Milanese secondo con 27.

Francesca Invernizzi prima lady nel netto generale.Driving contest alla buca 18 a Roberto Jacquemod Pane, il più lungo nel secondo giro; Luigi Pallais alla buca 14 nearest to the pin a 1,40 metri dalla buca; Stefano Bianchi nearest to the pin alla buca 12 a 6,9 metri dalla buca.