Ciclismo: Matteo Balestrini buon protagonista al 56° Giro del Lago d'Orta

Ottima prestazione d’insieme per gli Juniores della società plurima Madonna di Campagna – Orange Bike, oggi, nel 56° Giro della Castellania del Lago d’Orta, con Matteo Balestrini per lungo tempo in lizza per un piazzamento di assoluto rilievo. Poco dopo 40 chilometri dei 112,500 del percorso, è bloccato da una foratura Alberto Porporato e si staccano dal gruppo Matteo Cartotto e Samuele Mastromatteo; nell’immediato parte una fuga, nella quale entra Matteo Balestrini.

I battistrada sono raggiunti ai meno dieci e Balestrini è vittima di una caduta, ma rientra nel gruppo dei migliori nella salita conclusiva.

Sul traguardo di Pratolungo (Pettenasco; Novara), vince la volata a due, dopo 2h 46’33” di gara alla media di 40,528 km/h, Walter Calzoni (Gs Massì SuperMercati) davanti a Edoardo Coari (Gs Junior Team) e, terzo, a 10”, il compagno di sodalizio Luca Cretti ((Gs Massì SuperMercati). A una cinquantina di secondi il gruppetto del quale fanno parte Lorenzo Carniglia (19°), Elia Beltramo (22°) e, in 30° posizione, Matteo Balestrini.