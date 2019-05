Ciclismo: Il 'Giretto d'Italia' degli alunni della scuola Proment

Ad ognuno il proprio Giro, e nel caso dei bimbi della Scuola Proment di Courmayeur , si potrebbe anche parlare di "Giretto d'Italia" a misura di cuccioli.

Dopo aver scoperto insieme ai propri insegnanti cosa sia il Giro d'Italia e la grande tappa di montagna che aspetta i campioni, il 25 maggio a Courmayeur, non poteva mancare l'esperienza diretta che, in queste settimane, vede protagonisti i più piccini del folto gruppo di allievi dell'istituto.

Grazie alla preziosa collaborazione di Claudio Cheraz , i bambini di 3 anni, "I semini" della Proment, hanno fatto la loro prima esperienza di avvicinamento al ciclismo.

Con gli istruttori del Velo Club , associazione sempre attenta e sensibile alle proposte dedicate ai piccoli allievi, nella giornata di ieri, giovedì 16 maggio , i bambini sono diventati i protagonisti del loro "Giretto d'Italia" con attività specifiche di avvicinamento alla bicicletta che, meteo permettendo proseguiranno anche nella giornata di giovedì 23 , con una passeggiata lungo le vie centrali del paese.

"La nostra è la scuola, non delle discipline, ma dell'esperienza - spiega Massimo Sottile il coordinatore didattico della Scuola Proment - per questo ogni occasione che il territorio offre può essere recuperata didatticamente attraverso il gioco e l'esperienza diretta".

Niente di meglio dell'arrivo a Courmayeur della 14esima tappa del Giro d'Italia per lasciarsi coinvolgere con gli occhi colmi di gioia e meraviglia con cui i più piccoli sanno guardare le cose.

Felici i bambini e le maestre, come dichiara Fiorina Giuliani insegnante della Proment: "Una ghiotta occasione per mettersi in gioco, e mettersi in gioco, questa volta grazie al ciclismo, è da sempre uno dei motti della Scuola Proment".