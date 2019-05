Ciclismo: Tante gare importanti nel fine settimana per gli atleti valdostani

Un altro fine settimana denso di appuntamenti per società e atleti valdostani, impegnati su più fronti in gare di Mountain Bike e su strada.

Domenica, a Pecetto di Valenza (Alessandria), il 10° Trofeo Xc GoldRace, 4° prova della Piemonte Cup, dove sono iscritti Lorenzo Putrino, Lara Balmino e Zoe Gaiga (Cs Lys), Katia Moro (Rdr Italia Factory) e Corrado Cottin (Cicli Benato). Nel 2° Trofeo Meccanica Precia, a Barga (Lucca) gara nazionale giovanile, presente l’Xco Project con Etienne Grimod, Alessio Cino, Pieetro Scacciaferro, Filippo Agostinacchio e Giulia Challancin.

A Calice Ligure (Savona), nel 2° Trofeo Carbuta Park, valido per il campionato regionale, presente Thierry Grivel (Pila Bike Planet). Nella GranFondo Monte San Giorgio (Piossasco; Torino), Point-to-Point di 40 (lungo) e 20 km (medio), rispettivamente con 1630 e 900 metri di dislivello, iscritto per il Gs Aquile Massimiliano Leidi. Per la Coppa Italia di Trial, nella seconda tappa di Caravaggio (Bergamo), al via Michel Negrini (Vc Courmayeur MB).

Tappa di apertura, sabato 18, del circuito Gravitalia di Downhill, a Pian del Poggio (Pavia), con ai nastri di partenza Alessandro e Fabio Levra, Lorenzo e Guglielmo Commod, Edoardo Debernardi, Alessandro Colombo, Edoardo Vittone, Mattia Depetris, Francesco Tappari, François e Jacques Vicquery (Vtt Arnad) e Samuele Riva (Orange Bike Team).

Al 56° Giro della Castellania, a Pettenasco (Novara), riservato alla categoria Juniores, su un percorso di 112 km, iscritti per la società plurima Madonna di Campagna – Orange Bike, Matteo Balestrini, Matteo Cartotto, Matteo Cerrato e Federico Neyroz.

Nella 71° Coppa Giacosa per Allievi, a Mondovì (Cuneo), al via Giosué Tomasi Cont e Davide Savoini (Orange Bike Team). Nel Trofeo Barricalla, per la categoria Giovanissimi, sulle strade torinesi di Collegno, iscritti Kristian Blanc e Pietro Megetto (Xco Project).