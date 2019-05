Atletica: Settimana fitta di impegni per le società valdostane

Con l’incognita della meteo, soprattutto per la terza tappa del Grand Prix Esordienti, in programma sabato pomeriggio ad Aosta, con l’organizzazione dell’Atletica Calvesi, si prepara un fine settimana pregno di appuntamenti.

Il programma orario, per la garaprevista al Tesolin, rivolta ai più giovani delle categorie giovanili, dai 6 agli 11 anni, prende avvio alle 15,30 e prevede per gli Esordienti 6 e 8 le prove del salto in lungo, dei 400 metri e del lancio del cerchio, propedeutico al lancio del disco.

Gli Esordienti 10 si confronteranno su tre prove 50hs e 600 sia al femminile che al maschile a cui si aggiunge il peso per le ragazze ed il vortex per i ragazzi. Sabato e domenica, a Biella, seconda prova regionale dei Campionati di Società per la categoria Allievi (16-17 anni).

Tre sono le società che punteranno a completare e migliorare il programma delle 18 gare, Cogne, Calvesi e Pont Donnas, per cercare di trovare un posto nelle finali nazionali in programma a fine settembre. Sempre nel fine settimana, sono in programma ad Asti i Campionati Valdostani e Piemontesi individuali su pista per le categoria Master.

Sabato 18 maggio a Monselice, in provincia di Padova, èpresente un solo atleta valdostano, impegnato nella prova che assegna il titolo di Campione italiano assoluto sulla distanza dei 10mila metri.

Con un tempo di iscrizione di 30’22”0, fatto registrare lo scorso 6 aprile ad Alesandria, sarà della competizione che assegna il tricolore sulla distanza, il 30enne portacolori della Polisportiva S.Orso-Aosta Omar Bouamer.