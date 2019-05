Trail: A Gressan il Tor de Gargantua che porta con sé il Tor des Crottes

Conto alla rovescia per il 43esimo Tor de Gargantua e il Tor de Crottes che si correranno sabato 18 e domenica 19 maggio con base all'area verde di Gressan.

Il Tor de Gargantua e valido per il Campionato Valdostano Martze à Pià (AVMAP) e si snoda lungo un tracciato di10 chilometri per categorie federali, da 1 a 5 chilometri per senior e giovanili e 600 metri per i cuccioli.

Il Tor de Gargantua è organizzato dalla Proloco di Gressan così come la prima edizione del Tor de Crottes (giro delle cantine), passeggiata ludico-motoria di circa 6 chilometri tra le cantine di Gressan e Jovençan.

Il programma prevede partenze ogni mezz’ora, a partire dalle ore 10, per gruppi da 40 persone, che saranno accompagnate da due volontari per ciascun gruppo. La prima edizione del Tor des Crottes è nata da un’idea del presidente Remo Mion per valorizzare vini e vigneti della zona. Iscrizioni entro venerdì 17 maggio.