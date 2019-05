Bicincittà ad Aosta dove lo sport si coniuga con la legalità

La trentatreesima edizione di Bicincittà, abbinata quest’anno allo scottante tema della legalità, prenderà il via domenica 12 maggio alle 10,30 da Piazza Chanoux e si snoderà nelle vie del centro storico con un percorso che passerà davanti alle sedi delle forze dell’ordine e di Libera, associazione che lotta contro le mafie che ha sede in corso Padre Lorenzo.

Il percorso: piazza Chanoux, via De Tillier, via Aubert, via Monte Solarolo, via Monte Pasubio, via Monte Vodice, via Cesare Battisti, via Giorgio Elter, Via Cavagnet, via Lexert, corso Battaglione, via Monte Grivola, corso Saint Martin de Corleans , viale Conti Crotti, via Chambéry, viale dei Partigiani via Festaz, via Torino, via Garibaldi piazza Arco d’Augusto, ponte torrente Buthier,, corso Ivrea, via Monte Emilius, via Clavalité, corso Ivrea, via Mont Vélan, ponte del torrente Buthier, viale Chabod, corso Padre Lorenzo, via Xavier de Maistre, arrivo in Piazza Chanoux.

La manifestazione è aperta a tutti e il costo di iscrizione è di 6 euro per gli adulti, 3 euro per bambini da 4 a 10 anni e comprende la maglietta di Bicincittà e il biglietto della lotteria. L’estrazione dei biglietti della lotteria avverrà intorno alle 12,30.

Oggi, nel corso della presentazione della manifestazione si è svolta la cerimonia di consegna dei premi alle Istituzioni scolastiche cha hanno partecipato a Vivicittà 2019 nell'ambito dell'iniziativa "Aiuto la mia scuola", riservata alle scuole primarie. Questa la classifica in base ai partecipanti (alunni, genitori, insegnati): San Francesco (191), Comunità Montana Monte Emilius 3 (115) e Luigi Einaudi (100). Le tre istituzioni verranno premiate con tre assegni del valore rispettivamente di € 1.000, € 600, € 400 per l'acquisto di materiale scolastico.