MEZZALAMA: I gemelli Guicahradaz dominano l'edizione giovani 2019

Fabien & Sebastien Guichardaz, gemelli di Cogne, chiudono alla grande la stagione vincendo il Mezzalama Giovani, ultima tappa 2019 di La Grande Course. Per loro un primo posto mai in discussione davanti i francesi Esteban Cifermas – Bastien Flammier e i valtellinesi Matteo Speziale – Alessandro Gadola.

Sabato mattina sulle nevi del Monterosa Ski sopra Gressoney-La-Trinité è andata in scena la terza edizione del Mezzalama Jeunes, gara riservata alle categorie Junior e Cadetti inserita nel prestigioso circuito de La Grande Course Jeunes.

Le gare sono partite da Gabiet all’ombra del Monte Rosa e a pochi metri dalle tracce dell’ultima discesa del Trofeo Mezzalama.

Nella classifica juniores “in rosa” sigillo di Beatrice Bastrentaz – Amalia Laurent su Alessia e Giulia Giudici.

In gara cadette sigillo delle “ragazze di casa” Noemi Junod e Elisa Tron che si sono imposte sulle compagne di comitato Chloe Collé – Valentina Bisazza.

Tra i pari categoria al maschile il Team AOC ha visto salire sul gradino più alto del podio Filippo Bernardi – Emanuele Balmas che hanno tagliato il traguardo davanti a Andrea Murisasco – Giuseppe Cantamessa e Laurent Battendier –François Battendier.

Il tracciato di gara disegnato da François Cazzanelli ed Emrik Favre è risultato molto tecnico e spettacolare con due tratti a piedi e veloci discese in neve fresca. Gli Junior hanno affrontato un tracciato di 1100 metri di dislivello positivo distribuiti in quattro salire, mentre i Cadetti e le ragazze Junior hanno gareggiato lungo un tracciato con tre salite e 640 metri di dislivello positivo.

Per avvicinare e appassionare queste giovani leve al mondo del Mezzalama, domani i partecipanti, accompagnati da guide alpine, potranno risalire in quota verso il Rifugio Mantova e la Capanna Gnifetti per assistere alla discesa degli atleti del Trofeo Mezzalama.

Domani in gara la massima espressione dello scialpinismo.