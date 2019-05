Scialpinismo. Cresce l'attesa per il Mezzalama che si correrà domenica (VIDEO)

Il Trofeo Mezzalama è slittato di un giorno a causa del maltempo in corso sul Monte Rosa, previsto fino a oggi. LaXXII edizione della leggendaria “maratona bianca”, fissata per sabato 27, si correrà domenica 28 aprile. Stesso fantastico percorso attraverso i ghiacciai valdostani, da Breuil-Cervinia a Gressoney-la-Trinité, superando ben tre quattromila: Castore, Naso dei Lyskamm e questa volta anche Roccia della Scoperta sul Colle del Lys.



Lo spiega il direttore tecnico Adriano Favre, la guida alpina che dal 1997 regge le sorti della più ambita gara di scialpinismo, la più alta al mondo. «Nei giorni scorsi – commenta Favre - ho esaminato le cartine meteo con l’aiuto dei professionisti della Società Meteorologica Italiana. Con il miglioramento previsto da questo pomeriggio, il Mezzalama si potrà correre solo domenica 28".

La pausa di sabato, come sottolinea Favre, "servirà per rimettere in sicurezza il percorso in quota, soprattutto nei tratti più ripidi del Castore e del Naso dei Lyskamm".

Per questi lavori è mobilitato uno staff di un centinaio di guide alpine e volontari. Gli stessi che domenica mattina si schiereranno nei posti di controllo, in attesa delle cordate degli scialpinisti, quasi 300 di tre atleti ciascuna, da 18 nazioni.