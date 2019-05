Trail: Tor des Géants 'palestra di ardimento' per 21 militari

In virtù di una partnership tra l’Esercito Italiano e la VdA Trailers, organizzatrice dell’ultramaratona valdostana, ventuno militari parteciperanno al Tor des Géants 2019. Saranno suddivisi in due plotoni da dieci atleti 'comandati' o meglio coordinati da un capitano. L'accordo prevede, da parte dell'Esercito tramite il Centro addestramento alpino, un supporto logistico professionale per la sicurezza degli atleti in gara, tramite l'uso di mezzi e di personale qualificato.

I militari utilizzeranno il massacrante tracciato del Tor, 330 chilometri con 24.000 metri di dislivello, come un addestramento alle missioni, che dovrà essere concluso in 150 ore. La capacità di elaborare informazioni in condizioni di difficoltà, la gestione del sonno e la sopportazione del dolore sono ambiti importanti di addestramento mentale e fisico con cui i 21 militari inizieranno a confrontarsi già sui 105 chilometri del Gran Trail Courmayeur del 13 luglio prossimo.