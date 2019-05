Ciclismo: Per Michel Piccot Pasqua sui pedali

Pasqua impegnativa per la Biesse Carrera! Ci aspettano tre gare importanti, tre corse internazionali, classiche del calendario Under 23.



Si comincia domenica 21 Aprile con il Trofeo Città di San Vendemiano. Sulla linea del via ci saranno Andrea Berzi, Matteo Bellia, Tommaso Bramati, Kevin Colleoni, Jacopo Menegotto e Stefano Taglietti. Si continua poi con il Giro del Belvedere, giunto alla 81esima edizione, in programma per il lunedì di Pasquetta. Per la Biesse Carrera ritroveremo Andrea Berzi, Tommaso Bramati e Stefano Taglietti, a cui si aggiungeranno i due atleti d'esperienza Filippo Conca e Michel Piccot.



Martedì 23 Aprile sarà la volta di una delle gare più attese della stagione: il Palio del Recioto. In maglia giallo nera: Matteo Bellia, Kevin Colleoni, Filippo Conca, Michel Piccot e Stefano Taglietti.