Snowboard: allo Snow Team Courmayeur il Trofeo Point du Sport

Torna dopo lunga assenza lo Snowboardcross sul ‘Plan de la Gabba’ a Courmayeur, tracciato reso possibile dal gran lavoro del sodalizio organizzatore lo Snow Team Courmayeur insieme ai due tecnici della nazionale azzurra, Luca e Stefano Pozzolini. La gara inserita nel circuito regionale Kia Snowboard Challenge, ha visto al via un’ottantina di concorrenti, sotto lo sguardo vigile di due testimonial d’eccezione: Raffaella Brutto e Matteo Menconi, rispettivamente bronzo e oro ai recenti campionati italiani assoluti. In palio, per la classifica per società, il Trofeo Point du Sport, vinto dal sodalizio organizzatore.

Categoria Giovani/Senior * Al femminile, successo di Alice Bruno (Aosta Snowboard club) davanti a Rebecca Quagliato (We Snowboard Cervinia) e Giorgia Saladini (Sc Crammont MB). In campo maschile, vittoria di Alessandro Cannatà (Aosta Snowboard Club), recente vincitore della Coppa Italia e, dalla prossima stagione, in squadra azzurra, che precede Yannick Favre (Snow Team Courmayeur) e Matteo Zilio (Sc Crammont MB). Categoria Allievi * Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) s’impone su Margherita Gal (Aosta Snowboard club) e Yasmin Bartoletti (Sc Crammont MB). Nei maschi, doppietta Snow Team Courmayeur con Mattia De Feo e Riccardo Quartero, con terza posizione allo Sc Crammont MB grazie a Gabriele Cavallo. Categoria Ragazzi * Nicole Yeuilla precede Angelica Crosio, entrambe dello Snow Team Courmayeur. Successo di Alessandro Di Matteo (We Snowboard Cervinia) al maschile, davanti a Rocco Moresi (Snow Team Courmayeur) e Emanuele Di Matteo (We Snowboard Cervinia). Categoria Cuccioli * Tripletta Snow Team Courmayeur con Lisa Francesia Borai, Giorgia Giurdanella e Martina Corinne Nieddu. Anche al maschile è tripletta del sodalizio di casa grazie a Elia Tropiano, Filippo Colombo e Leonardo Monforte. Categoria Baby * Doppietta Snow Team Courmayeur al femminile, con Martina Casi e Thea Tropiano, e terza Cecilia Anna Turco (We Snowboard Cervinia). Al maschile, vittoria di Giovanni Colombo (Snow Team Courmayeur) seguito da Leonardo Di Matteo (We Snowboard Cervinia) e da Francesco Lo Giudice (Snow Team Courmayeur).