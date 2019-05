Gran Trail Courmayeur: Cambiano partenza, arrivo e regolamento

Una gara molto tecnica e dura che le condizioni meteorologiche renderanno ancora più imprevedibile: l’alta montagna d’estate può regalare giornate caldissime così come pioggia e neve. Per questa ragione, molto importante è essere in grado di affrontare queste condizioni in semiautonomia, studiando attentamente le modifiche del regolamento per quanto riguarda il materiale obbligatorio e quello necessario per affrontare in sicurezza la gara con tutte le variabili – meteorologiche, ma non solo – del caso. Come per il Tor des Géants®, cambia la lista del materiale che gli atleti devono portare con sé, pena la squalifica, così come l’attrezzatura che la Direzione di Gara consiglia di avere al fine di affrontare al meglio le diverse situazioni che si possono venire a creare: come durante un allenamento o un’uscita autonoma, ogni atleta deve essere consapevole della difficoltà della gara ed essere sicuro di avere con sé tutto il materiale di cui può avere bisogno. La lista completa è presente sul regolamento aggiornato.