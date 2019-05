Trail: Un Primo maggio da tutto esaurito a Fénis Ultimi posti disponibili per il MiniTrail non competitivo

La stagione vertical è dietro l’angolo. A inaugurare il calendario del Défi sarà ancora una volta Fénis, che ha scelto una data particolare per dare inizio alle sfide. Quest’anno non si correrà né di sabato, né di domenica, il Vertical Fénis si svolgerà mercoledì 1° maggio.

Una data subito piaciuta ai trailers che hanno preso d’assalto le iscrizioni, obbligando l’organizzazione a chiuderle con quasi un mese di anticipo. Tutto esaurito: sono stati venduti 450 pettorali, raggiungendo il tetto massimo imposto. È però già stata attivata una lista d’attesa che verrà gestita in base alle defezioni degli ultimi giorni.

La gara che, dall’area verde di Tsanté de Bouva si snoda lungo i sentieri che portano a Les Druges (K1) e a Bren (k1.5), è piaciuta fin dalla prima edizione ai trailers e ai numerosi accompagnatori che mai sono mancati per fare il tifo e trascorrere il tradizionale pomeriggio di festa insieme alla comunità locale. Anche il MiniTrail va verso il tutto esaurito. Dei 150 pettorali messi a disposizioni ne rimangono poco meno di una cinquantina.

La prova non competitiva è aperta a chi non vuole salire in quota, ma allo stesso tempo desidera trascorrere un 1° maggio diverso e all’insegna dell’attività sportiva. Bambini, famiglie, persone con i lori amici a quattro zampe, tutti potranno essere protagonisti, senza fare fatica perché in 7 chilometri ci sarà un dislivello di soli 115 metri.

Ricco il pacco gara: i partecipanti torneranno a casa con una bellissima maglietta Crazy. L’organizzazione: «In tanti ci hanno accordato fiducia con diversi giorni di anticipo, siamo davvero onorati e ringraziamo fin d’ora tutti gli iscritti. Abbiamo inserito una bella novità per il 1° maggio, organizzando il concerto perché a Fénis da sempre è una grande festa».

Info e novità sulla pagina Facebook (Vertical Fénis), sul sito internet verticalfenis.com o via mail info@verticalfenis.com.