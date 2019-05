"Vota il Master dell'Anno", aperte le votazioni per il concorso riferito al fairplay sportivo e all'attività agonistica

La sfida è iniziata! La prima edizione di “Vota il Master dell’Anno”, nata in collaborazione con la FISI, è da oggi ufficialmente attiva. Tutti sono invitati a votare il Master preferito per i Gruppi A, B, C e D.

Si tratta di un riconoscimento riferito al fairplay sportivo e non solo all’abilità agonistica, per la quale esistono già classifiche, podi e premi.

Il Master dell’anno, premio nato in collborazione con la Fisi, è colui che partecipa a tante gare, che si dimostra sempre collaborativo e comprensivo, che non crea problemi ma aiuta a risolverli, chi è presente alle premiazioni non solo quando è lui o lei a salire sul podio, chi vive l’ambiente con una passione smodata! Ecco questo è il profilo ideale del Master dell’Anno.

I Comitati Regionali Fisi hanno fornito una lista di “nomination” per ciascun gruppo, che hanno queste caratteristiche, individuate nel corso degli anni, ma in particolare dopo questa stagione. Ora tocca a tutti designare i vincitori, attraverso una votazione online. Si può votare una sola volta per ogni gruppo e il risultato finale sarà svelato solo nella serata del 25 maggio a Forte dei Marmi (approfondimenti su www.ilmasterdellanno.it).

La votazione è aperta fino al 15 maggio 2019.

Non resta che votare! CLICCA QUI.