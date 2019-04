CdM Scialpinismo: Sebastien Guichardaz vince la Vertical a Campiglio

Finali della Coppa del Mondo, giovedì sera, a Madonna di Campiglio (Trento), sotto una fitta nevicata, con gli atleti impegnati nella Vertical, format che vede imporsi negli Juniores Sebastien Guichardaz. Grazie al risultato, conquistare anche la ‘coppetta’ di specialità. Nei Senior, Robert Antonioli, in virtù del secondo posto, mette in bacheca la Sfera di Cristallo, a conclusione di una stagione trionfale; il primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo arriva dopo cinque medaglie – due ori, due argenti e un bronzo – alla recente edizione dei Mondiali di Villars-sur-Ollon, in Svizzera.

Nei Senior, vittoria di Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex; 26’23”5) davanti al capoclassifica di Coppa, lo svizzero Aurélien Gay (a 9”8) e all’austriaco Paul Verbnjak (a 13”4). Quarta posizione per Fabien Guichardaz (Sc Gex; 26’57”4; a 33”9). Nella generale, Gay vanta 57 punti su Sebastien Guichardaz, in attesa dell’Individuale di domani mattina. Nei Senior, vittoria dello svizzero Werner Marti (24’31”3) a precedere Robert Antonioli (Cse; a 13”6) e Michele Boscacci (Cse; a 21”8). Sesto assoluto, primo Espoir, Davide Magnini (Cse; a 40”4); 13°, 4° Espoir, Henri Aymonod (Sc C. Gex; 25’44”0; a 1’12”7). Al femminile, successo della francese Axelle Mollaret Gachet (28’56”7) seguita dalla svizzera Victoria Kreuzer (a 51”2) e a Alba De Silvestro (a d1’42”3). Sesta assoluta, prima Espori, Giulia Murada (Cse; 31’28”2); 13° Giulia Compagnoni (Cse; a 1’50”6; 5° Espoir). Oggi sabato 6 aprile, dalle 8, conclusione della tappa trentina, con la disputa dell’Individuale.