Golf: Tanta tradizione e novità per il calendario gare 2019 del Golf Les Iles

Entra nel vivo la stagione sportiva del circolo con una serie di gare interessanti a partire da questa settimana e fino a metà giugno.

Alcune gare che ormai fanno parte della tradizione del nostro calendario si alternano a interessanti novità.

Domenica 7 aprile inizia il torneo Augusta Demi-Master, una delle novità appunto del calendario gare.

La settimana successiva è in programma una gara quattro palle, in occasione della inaugurazione ufficiale della stagione golfistica 2019.

Per questo evento Vi invieremo il programma dettagliato a breve.

La stagione proseguirà con la gara dei Pasquetta, con la quale come ogni anno sosteniamo la causa della Giornata della Terra, il cui tema del 2019 è la protezione della biodiversità.

Anche quest'anno parte del ricavato della gara sarà direttamente destinato ad una attività di protezione e cura dell'ambiente. Appuntamento quindi per il 22 aprile per la Earth day cup 2019.

Il mese si chiuderà con la gara sponsorizzata dall'agenzia di assicurazioni del circolo, la Madaschi Vitton Mea Golf Cup, fissata per domenica 28 aprile.

Anche il mese di maggio si presenta molto interessante, grazie al sostegno di partner tradizionali e di alcune novità.

I mercoledì del mese - quasi tutti - saranno dedicati alle gare delle ladies, e riceverete a breve il dettaglio degli eventi.

Il mese inizierà con la seconda gara del torneo Augusta Demi-Master, domenica 5 maggio.

Per il 12 maggio c'è in programma un evento molto interessante: torna in calendario la Alpstation Golf Cup, contestualmente alla quale sarà presentata la nuova linea di abbigliamento tecnico dedicato al golf della Montura. Grande curiosità e grande attenzione per questo evento in esclusiva per la Valle d'Aosta!

Si proseguirà con la Coppa della Tradizione, gara con la quale desideriamo di anno in anno celebrare la tradizione culturale della nostra regione con premi che ne esaltano le caratteristiche.

Per domenica 26 maggio tenetevi liberi per la Reverchon Cup @golflesiles, si prevede lista d'attesa per parteciparvi.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è una domenica,e al circolo si giocherà la gara Coppa Centro Colore Spelgatti, un'altra delle gare importanti e sentite da tutti noi.

Nel fine settimana successivo sono già fissate due gare: sabato la Chiusano Immobiliare Golf Cup 2019, circuito gare della Federgolf Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, di cui trovate le informazioni al link https://www.<wbr></wbr>federgolfpiemonte.it/chiusano-<wbr></wbr>immobiliare-golf-cup-2019; domenica la Coppa Anysetiers, gara a scopo benefico.

Da mercoledì 12 giugno iniziano le gare serali su 9 buche con lo stesso nome e lo stesso format degli anni scorsi: The 10th Hole Contest: caccia all'HCP - 9 buche stb - nearest to the pin 10ma buca.

Domenica 16 giugno altra gara novità: Vinca il migliore, gara a categoria unica, medal.

Tutti i partner del Golf Les Iles sono invitati a partecipare, ospiti, alla Partner invitational 2019 di domenica 23 giugno, gara dedicata appunto ai nostri partner commerciali e sportivi ed ai loro amici. Per i giocatori gara, per gli accompagnatori e ospiti piscina!

Dopo la consueta pausa estiva, durante la quale si giocheranno comunque le gare serali su 9 buche, riprenderanno le gare del fine settimana.

La prima gara in programma sarà una louisiana a coppie il giorno 11 agosto.

L'evento sempre molto atteso dell'estate del circolo è la Coppa del Direttore, un'occasione per giocare una bella gara di golf e festeggiare insieme alla sera.

Per la fine estate e per l'autunno saranno in calendario altre importanti gare, tra cui la Coppa del Presidente, la Pila Golf Cup, l'English Centre Trophy, la Coppa Art et Decoration Jardin e un Torneo Golf Les Iles su tre gare.