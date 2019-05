Ciclismo: Michel Piccot alla Milano Busseto e al Trofeo Piva

La Biesse Carrera è pronta per un weekend in sella! Gli Under del team inizieranno Sabato 6 Aprile con la Milano-Busseto e continueranno poi con l'impegnativo Trofeo Piva, giunto alla 71esima edizione.



"Si punta al risultato pieno - dichiara il D.S. Marco Milesi - perché i nostri Under hanno tutti dimostrato di essere in ottima forma. Il trofeo Piva è caratterizzato da un percorso difficile, molto selettivo, la Milano-Busseto è sulla carta più accessibile, ma credo che i ragazzi possano fare la differenza in entrambe le gare".



Per la Milano-Busseto la formazione della Biesse Carrera è composta da Matteo Bellia, Andrea Berzi, Tommaso Bramati, Filippo Conca, Michel Piccot e Stefano Taglietti.

Sulla linea del via del Trofeo Piva ritroveremo poi: Matteo Bellia, Filippo Conca, Michel Piccot, e Stefano Taglietti. A loro si aggiungerà Kevin Colleoni.