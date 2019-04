Fondo: Emilie Jeantet e Beatrice Bastrentaz conquistano titolo tricolore

Seconda giornata dei Campionati Italiani under 20, under 18 e under 16 a Campo Carlo Magno valevoli anche per la Coppa Italia Rode lungo un percorso di gara che nonostante le alte temperature ha tenuto fino alla fine della manifestazione. Un plauso speciale va all'Us Carisolo che in collaborazione con il Centro Sportivo Carabineri saputo offrire condizioni eccellenti ai concorrenti.

L'Asiva ha visto due sue atlete: Emilie Jeantet e Beatrice Bastrentaz, laurearsi campionesse italiane.



Nella categoria under 20 maschile Davide Graz (Friuli) è riuscito a staccare tutti i suoi avversari e a giungere in solitaria al traguardo con il tempo di 1:09:21.5, al secondo posto è giunto il suo compagno di squadra Luca Del Fabbro (Friuli) a 1:20.7, medaglia di bronzo per Leonardo De Biasi (Veneto). Fra le donne il titolo è andato a Emilie Jeantet (Asiva) che ha chiuso con il tempo di 40:48.9, la medaglia d'argento è andata a Martina Di Centa (Friuli) a 8.9 e il bronzo ad una sorprendente Giorgia Rigoni (Veneto) staccata di 28.8.



Fra gli under 18 il titolo italiano è andato in Veneto con il successo dell'atleta di Boscochiesanuova Pietro Pomari che ha percorso i 15 km con il tempo di 39:31.3, medaglia d'argento per Andrea Gartner (Friuli) staccato di 3.6 e bronzo al trentino Matteo Ferrari, staccato di 3.9. Beatrice Bastrentaz (Asiva) ha messo le avversarie in fiale nella prova femminile concludendo i 10 km con il tempo di 33:49.6, argento a Denise Dedei (Alpi Centrali) che è giunta staccata di 16.0 e bronzo ad Anna Rossi (Alpi Centrali) a 20.0.



Infine negli under 16 Davide Ghio (Alpi Occidentali) si è confermato imbattibile. Il piemontese, dopo i successi di Schilpario e Campolongo, si è confermato anche nell'ultima prova di stagione. Secondo è giunto il Veneto Giacomo Schivo (Veneto), battuto in volata da Ghio e staccato di 1", terzo posto per Gabriele Rigaudo (Alpi Occidentali).