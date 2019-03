Podismo: Chevrier e Bonin vincono la Vivicittà dei record

I numeri sono da primato. Novecento partecipanti complessivi (800 amatori e quasi cento agonisti ndr) oggi, domenica 3q marzo, al via di Vivicittà 2019, la gara podistica abbinata alla passeggiata ludico motoria sulle strade del capoluogo regionale aostano.

La gara è stata vinta dal campione del mondo di corsa in montagna Xavier Chevrier e dall'olimpionica di triathlon Charlotte Bonin, mentre in 650 (alunni, parenti, genitori, insegnanti) hanno preso parte alla passeggiata ludico motoria valida per il concorso Aiuto la mia scuola. in 150 al via alla passeggiata ludico motoria aperta a tutti e in particolare agli utenti e agli operatori di cooperative e associazioni che collaborano con la Uisp VdA.