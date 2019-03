Nuoto: L'Aosta con Alessio Calò, Gabriel Gambaretto e Anthony Maccagnano ai criteria nazionali

Conclusa l'emozionante esperienza tricolore dei Criteria Nazionali di Riccione per i tre rappresentati valdostani del nuoto: Alessio Calò, Gabriel Gambaretto e Anthony Maccagnano, accompagnati dai tecnici Edoardo Giovannetti e Francesco Pagnan. Gli atleti convocati in tre giorni di gare sono stati 1115 maschi di 306 società e 942 femmine di 267 società giunte da tutta Italia per la manifestazione annuale allo stadio del nuoto di Riccione. Le gare che hanno coinvolto l'Aosta Nuoto sono stati i 50 dorso e i 50 stile.

Bella prestazione di Gabriel Gambaretto, classe 2002 che migliora il tempo di accesso portandolo a 26"82 nei 50 dorso (il titolo è stato vinto da Thomas Valenti con 24"97 per la Pol. Comunale Riccione, argento a Lorenzo Pignotti per il Nuoto Club Milano in 25"31 e bronzo a Filippo Biasin per la Hydros Oderzo in 25"68). Emozione per Anthony Maccagnano, classe 2001, al suo esordio ai nazionali che conferma il suo tempo nei 50 stile fermando il tempo a 23"98 categoria che ha visto l'oro per Federico Burdisso (Tiro a volo Nuoto) in 22"13, argento per Stefano Nicetto ( Team Veneto) in 22"27 e Fabio Fasolo (Sisport spa) in 22"70.

Seconda presenza ai Criteria per Alessio Calò classe 2004 che conferma il tempo di accesso nei 50 stile in 25"10 categoria che ha visto vincitore Matteo Salvatori (Rari Nantes Legnano) in 23"49, argento per Stefano Mele (Riviera Nuoto) 23"73 e bronzo per Cristian Polimeno (Villa delle Giade) in 23"83.

La manifestazione ha visto record italiani nei 200 farfalla portati dal 1'53"06 di Matteo Rivolta a 1'52"80 di Alberto Razzetti, che batte anche il record nei 200 misti cadetti in 1'54"68.