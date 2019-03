Ultimo giorno a La Molina, Pozzerle 6°, Luchini 7°, Priolo 9° nel banked slalom

Ultima giornata di gare a La Molina (ESO), oggi, dove si è chiusa la Coppa del Mondo di para snowboard. Dopo i fasti dei giorni scorsi, oggi prestazioni in sottotono, per gli azzurri. Sesto manuel Pozzerle nel banked slalom, con 50.17, seguito d Jacopo Luchini con 5.65 e Paolo priolo in 9^ posizione, con 54.15. Vince la gara il francese Montaggioni in 46.13, seguito dall'australiano Patmore e dall'austriaco Mayrhofer. Spazio tra pochi giorni agli attesissimi Mondiali di Pyha in Finlandia, in programma dal 26 al 31 marzo.