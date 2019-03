MONDIALI FONDO: Atleti arrestati per doping (VIDEO)

Tre dei cinque atleti arrestati nel blitz della polizia criminale austriaca a Seefeld hanno ammesso di aver fatto uso di doping e per questo sono stati rilasciati. Intanto la testata austriaca Vorarlberg online ha pubblicato un video choc: il momento in cui l'austriaco Max Hauke viene beccato dai poliziotti a farsi una trasfusione.

La polizia austriaca ha arrestato in tutto nove persone, tra cui cinque atleti di vertice, nell'ambito di un'operazione che secondo gli investigatori avrebbe portato alla scoperta di una rete «operante in tutto il mondo». Gli agenti hanno fatto irruzione in uno studio medico e nelle sedi dei ritiri della nazionali di Austria, Estonia e Kazakhistan. Gli atleti arrestati sarebbero due austriaci, due estoni e un kazako. Gli austriaci, in particolare, sarebbero cadetti della polizia. In manette sono finiti anche due medici.

Le operazioni di polizia non si sarebbero limitate alla città austriaca di Seefeld, ma avrebbero coinvolto anche quella tedesca di Erfurt. La notizia del blitz è arrivata mentre è in corso la 15 km maschile di sci di fondo, alla quale diversi sciatori non hanno preso parte. Fra loro gli estoni Andreas Veerpalu (vincitore di due ori olimpici a Salt Lake City e a Torino) e Karel Tammjarv, l’austriaco Max Hauke e il kazako Alexey Poltoranin, due volte medaglia di bronzo ai Mondiali del 2013 in Val di Fiemme.