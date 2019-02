Mondiali Fondo: Elisa Brocard settima con la Staffetta azzurra a Seefeld

Buona prestazione del quartetto azzurro, oggi, a Seefeld (Austria), nella Staffetta mista femminile 4 x 5 km (prime due frazioni in classico; le altre due in skating), dei Campionati Mondiali di Fondo, e l’Italia al settimo posto nella gara che incorona la Svezia.

Ottimo il lancio della polziotta cortinese Anna Comarella (14’54”5) che fa segnare il quinto tempo, a soli 11” dal terzetto di testa (Svezia, Norvegia, Russia). Seconda frazione affidata alla veronese delle Fiamme Gialle, Lucia Scardoni (15’50”1), 13° tempo di frazione e Italia al 9° posto; il testimone passa a Elisa Brocard (Cse; 13’59”3), quinto tempo parziale e azzurre che risalgono in 7° posizione. La conclusione è negli sci della poliziotta feltrina Ilaria Debertolis (14’32”0; 8° tempo) e Italia che mantiene la settima posizione, al traguardo con il tempo totale di 59’15”9, con un ritardo di 3’54”9 dalle vincitrici.

In vetta alla classifica, un po’ a sorpresa, l’oro va al collo del quartetto svedese, che presenta nelle due frazioni in classico le Under 23 Ebba Andersson e Frida Karlsson, poi Charlotte Kalla e chiusura alla ‘sprinter’ Stina Nilsson. Ed è proprio in volata che la Nilsson beffa la Norvegia (Weng, Oestberg, Jacobsen, Johaug): oro alla Svezia (55’21”0) davanti alla Norvegia (a 3”1) e terza la Russia (Belorukova, SEdova, Nechaevskaya, Nepryaeva; a 2’03”8)