Nuoto: Un grande Gabriel Gambaretto vince due medaglie ai campionati regionali di categoria

La Piscina Usmiani di Torino ha ospitato sabato e domenica scorsi il primo week end del Campionato Regionale di Categoria che proseguirà al Palazzo del Nuoto di Torino sabato 2 e domenica 3 marzo. All’appuntamento hanno potuto partecipare gli atleti che si sono qualificati con i tempi conseguiti nelle competizioni di Coppa Tokyo.

Questi i nomi dei ragazzi dell’Aosta Nuoto, seguiti dai tecnici Edoardo Giovannetti e Francesco Pagnan, che erano presenti alla manifestazione: Alessio Calò, Martina Chabod, Gabriel Gambaretto, Alice Giglio, Emma Iamonte, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Edith Piffari, Alessandra Raso, Elisa Trevisan, Federico Verdoni e Miryam Zerbo.

Grandi festeggiamenti per Gabriel Gambaretto, in forma strepitosa in questa fase della stagione, che inizia la sua domenica vincendo la medaglia d’argento nei 100 Dorso Juniores 2002 in 57.89 (un solo centesimo sopra il tempo limite per Criteria Nazionali Giovanili), successivamente finisce quarto a soli 8 centesimi dal podio nei 50 Farfalla (26.93) e nel pomeriggio conclude le sue gare ancora una medaglia di bronzo nei 100 Misti in 1.01.17. Ai piedi del podio sono invece finiti Anthony Maccagnano nei 200 SL Maschi Juniores 2001, nuotati in 1.56.32 e Nicole Louvin nei 100 Dorso Femmine 2006 in 1.10.58. Bravi Federico Verdoni nei 200 SL Juniores 2001 che conquista la nona piazza in 2.02.94 e Alessandra Raso che nei faticosissimi 400 Misti nuotati in 5.35.26 arriva 7^ tra le Ragazze 2005. Bene Miryam Zerbo che nei 50 Farfalla in 30.86 giunge 11^ al traguardo, Edith Piffari nei 200 SL Cadette che si aggiudica l’ottava posizione (2.24.53), Emma Iamonte nei 100 Dorso Cadette che chiude al 14° posto (1.08.21), così come 14° ha concluso la gara dei 100 Farfalla 2004 Alessio Calò (1.03.60).

Anche le staffette non hanno deluso: la 4X100 SL Femmine Juniores composta da Zerbo, Trevisan, Chabod e Giglio si è classificata 6^ in 4.07.76 con in evidenza un’ottima Zerbo capace in prima frazione di nuotare in 59.62, quarta ragazza valdostana della storia a scendere sotto il muro dei 60 secondi, mentre la 4x100 SL Maschi che ha visto scendere in acqua Calò, Gambaretto, Maccagnano e Verdoni si è aggiudicata la 7^ posizione in 3.38.96.

Il prossimo fine settimana vedrà ancora gli atleti dell’Aosta Nuoto impegnati nelle ultime giornate dei Campionati Regionali di Categoria con cui si chiuderà la stagione del nuoto piemontese in vasca corta.