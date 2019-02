Sci: Tutte le gare in Valle d’Aosta fino al 31 marzo

Giovedì 28, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, due SuperG Fis Cittadini della tappa di Coppa del Mondo, organizzati dallo Sc Aosta, trofeo Hermitage.

Venerdì 1 marzo, dalle 10 sulla Bellevue di Pila, due SuperG Fis femminili (uno valido per il Grand Prix Italia), organizzati dallo Sc Aosta, trofeo Parc animalier d’Introd.

Sabato 2 marzo, dalle 10 sulla Leissé di Pila, Gigante Fis maschile e femminile, organizzato dallo Sc Aosta, trofeo Parc animalier d’Introd.

Sabato 2 marzo, dalle 10 sulla Ostafa 2 di Champoluc, Gigante Allievi e Ragazzi per i non qualificati ai Campionati regionali, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Acqua Pejo.

Sabato 2, dalle 10 sulla del Bosco di Champorcher, Slalom palo nano per i Cuccioli e ½, circuito Les Maisons des Alpes, organizzato dallo Sc Mont Glacier, coppa Bordet ceramiche.

Sabato 2, dalle 15, sulla Gran Tor di St-Barthélemy, Campionati regionali Mass start in skating, per Giovani/Senior (Birra Moretti Zero), Allievi e Ragazzi (Gros Cidac), organizzata dallo Sc Saint-Barthélemy, trofeo Carlo Trossello.

Domenica 3, dalle 10 sulla Gran Tor di St-Barthélemy, la 30 km in tecnica classica per Giovani e Senior, organizzata dallo Sc St-Barthélemy, circuito Seniores.

Domenica 3, dalle 10, sulla Châtelaine di Pila, Gymkana per Baby 1 e 2 (circuito Baby VdA) e BabySprint, organizzata dallo Sc Aosta, trofeo Pila spa.

Domenica 3, dalle 9 a Valgrisenche, Individuale di Coppa Italia Giovani di Scialpinismo– Junior e Cadetti – e promozionale per Allievi e Ragazzi, organizzato dallo Sc C. Gex, circuito l’Arca consulenza Assicurativa.

Sabato 9 e domenica 10, sulla Leissé di Pila, due Giganti Fis Junior, Birra Moretti Zero, organizzati dallo Sc Chamolé, coppa comune Charvensod e coppa la Maison de Jean.

Domenica 10, dalle 10 a Degioz di Valsavarenche, Individuale tecnica classica Giovani/Senior (Birra Moretti Zero), Allievi (Gros Cidac) e Gymkana in classico per Baby e BabySprint (circuito Baby e BabySprint VdA), organizzati dallo Sc Valsavarenche.

Da mercoledì 13 a domenica 16, i Campionati regionali Allievi e Ragazzi. Mercoledì 13, sulla Vascotcha di Antagnod, le prove e, giovedì 14, il SuperG Allievi e Ragazzi; venerdì 15, sempre a Antagnod, il Gigante per entrambe le categorie; sabato 16, sulla Leo David di Gressoney Saint-Jean, lo Slalom; organizzazione Sc Val d’Ayas, Sc Gressoney MR; domenica 17, a Gressoney MR e Mont Glacier, lo Slalom Parallelo, gara promozionale Allievi e Ragazzi.

Sabato 16 e domenica 17, dalle 10, a Breuil-Cervinia, Snowboardcross Fis, circuito Kia Snowboard Challenge, organizzato dall’Aosta Snowboard club, trofeo Trattoria Prætoria.

Domenica 17, dalle 10 sulla Ostafa di Champoluc, Gigante Cuccioli 1 e 2, circuito Les Maisons des Alpes, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, memorial Edy Truchet.

Domenica 17, dalle 10 sulla Piloni n. 8, Gigante Baby 1 e 2, circuito Baby Valle d’Aosta, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, trofeo omonimo.

Domenica 17, dalle 10 sulla Dzovennoz di Bionaz, Campionati regionali Mass start pc – ac, organizzata dal Gs Godioz, circuito BCCVA, trofeo Erik Mortara.

venerdì 22 e sabato23, dalle 9.30 sulla Ostafa di Champoluc, due Giganti Master, organizzati dallo Sc Val d’Ayas, Criterium valdostano Master.

Sabato 23 e domenica 24, dalle 10 all’AreaEffe di Pila, Coppa Italia – Big Air-Slope style -, organizzati dallo Sc Crammont MB, trofeo Davide Marciandi, Kia Snowboard Challenge.

Domenica 24, dalle 9.30 sulla Franco Revel di Arpy, Mass start skating per Giovani/Senior (Birra Moretti Zero), Allievi e Ragazzi (Gros Cidac), Cuccioli (Technos Medica), organizzato dallo Sc Valdigne MB, trofeo Luigi Pascal.

Mercoledì 27, dalle 10 sulla Leissé di Pila, due Giganti Master, organizzati dal Master Team Pila, Criterium valdostano Master.

Sabato 30, dalle 10, a La Thuile, “Diamo una manche a Telefono azzurro” – trofeo Lorenzo Bacci, sci alpino e Snowboard, organizzato dal Comitato Telefono Azzurro.

Domenica 31, dalle 8, a Rhêmes-Notre-Dame, il 43° Trofeo Rollando, organizzato dallo Sc Granta PArey, circuito L’Arca consulenza Assicurativa.