Sci: Brignone guadagna un posto nelle libera di sabato scorso

La FIS ha modificato l'ordine d'arrivo della discesa femminile di Coppa del mondo disputata sabato a Crans Montana, dove il cronometro non si era fermato al traguardo per quattro atlete, le svizzere Joana Haehlen, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury e Priska Nufer. Già poche ore dopo la fine della gara, la classifica era cambiata dopo che gli organizzatori avevano calcolato manualmente i tempi delle atlete citate. Ma, stando al comunicato di oggi, i 13 centesimi di correzione per il calcolo manuale sono stati sottratti ai tempi delle atlete anziché aggiunti. Così a distanza di 72 ore la classifica è di nuovo cambiata: resta ovviamente la vittoria di Sofia Goggia, ma al secondo posto sale Nicole Schmidhofer a 52 centesimi e al terzo Corinne Suter a 59. Scendono dal podio, pertanto, sia Joana Haehlen, ora quarta a 61 centesimi di ritardo, che Lara Gut-Behrami, sesta a 71. Guadagnano una posizione le altre tre azzurre, Federica Brignone, Nadia Fanchini e Nicol Delago, che tornano rispettivamente settima, ottava e dodicesima come nel primo ordine d'arrivo pubblicato prima del calcolo manuale dei tempi, rivelatosi poi sbagliato.



Alla luce di queste modifiche, cambiano ovviamente anche i punti sia in classifica generale che in quella di disciplina. Con 30 punti in più, Nicole Schmidhofer fa un passo avanti importanti per la conquista della coppa di discesa portandosi a 444 punti, a +90 su Ramona Siebenhofer, +101 su Ilka Stuhec e +104 su Stephanie Venier, che ha a sua volta guadagnato una posizione passando da sesta a quinta.



Ecco il nuovo ordine d'arrivo

1 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:29.77

2 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:30.29 +0.52

3 SUTER Corinne 1994 SUI 1:30.36 +0.59

4 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:30.38 +0.61

5 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:30.45 +0.68

6 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:30.48 +0.71

7 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:30.55 +0.78

8 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:30.60 +0.83

9 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:30.74 +0.97

10 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:30.81 +1.04

11 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:30.83 +1.06

12 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:31.06 +1.29

13 WEIDLE Kira 1996 GER 1:31.14 1.37

14 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:31.16 +1.39

15 NUFER Priska 1992 SUI 1:31.27 +1.50

16 WEIRATHER Tina LIE 1:31.29 +1.52

17 TIPPLER Tamara AUT 1:31.69 +1.92

18 PUCHNER Mirjam AUT 1:31.82 +2.05

19 MERRYWEATHER Alice USA 1:31.94 +2.17

20 BASSINO Marta ITA 1:31.98 +2.21

21 HAASER Ricarda AUT 1:32.11 +2.34

22 RAEDLER Ariane AUT 1:32.13 +2.36

23 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:32.33 +2.56

24 AGER Christina AUT 1:32.34 +2.57

25 CURTONI Elena 1991 ITA 1:32.41 +2.64

26 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS 1:32.61 +2.84

27 REMME Roni 1996 CAN 1:32.83 +3.06

28 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:32.84 +3.07

29 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:32.85 +3.08

30 FLUETSCH Luana 1995 SUI 1:32.87 +3.10



35 DELAGO Nadia ITA 1:33.41 +3.64

MARSAGLIA Francesca ITA ritirata