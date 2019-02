Sci nordico: al Gs Drink il IV Trofeo Bruno Manassero a Arpy di Morgex

Arpy di Morgex e pista Franco Revel invasi, oggi domenica 24 febbraio, da 260 giovani fondisti di cinque categorie: Allievi e Ragazzi (circuito Gros Cidac) impegnati nel Cross Country Cross skating; Cuccioli (Technos Medica), Baby (Baby VdA) e BabySprint nella Gymkana a tecnica classica.

La giornata, organizzata dallo Sc Drink, metteva in palio per la classifica per società, il 4° Trofeo Bruno Manassero, coppa vinta, per Allievi e Ragazzi, dal Gs Godioz davanti allo Sc Amis de Verrayes e allo Sc Gran Paradiso, mentre per le altre tre categorie dei più giovani, ancora Gs Godioz a precedere Sc Amis de Verrayes e Sc Drink.

Categoria Allievi - 1,3 km – Ccc tl – A imporsi è Sofia Arlian (ScSt-Barthélemy) davanti a Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes) e a Axelle Vicari (Gs Godioz). Al maschile, successo di Federico Leone (Sc Amis de Verrayes) seguito da Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace) e da Luca Brusaferro (Gs Godioz).

Categoria Ragazzi - 1,3 km – Ccc tl – Gradino alto del podio a Vittoria Cena (Gs Godioz) che precede Nayeli Mariotti Cavagnet (Sc Gran Paradiso) e Corinne Beltrami (Sc Drink). In campo maschile, a imporsi è Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso) seguito da Simone Bétemps (Sc Bionaz Oyace) e da Manuel Contoz (Sc Amis de Verrayes).

Categoria SuperBaby - 0,5 km – Gymkana tc – Vittoria di Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 1’41”0) che precede Miha Nex (Gs Godioz; 2’00”3) e Arline Chabod (Sc Valsavarenche; 2’03”6). Nei maschietti, Davide Andreo (Gs Godioz; 1’46”3) ha preceduto Cedric Donnet (Sc Valdigne MB; 1’51”9) e Clovis Barailler (Pol. Pollein; 1’54”0).

Categoria Baby - 0,5 km – Gymkana tc – Amelie Margot Gerbore (Sc G.S. Bernardo; 1’27”3) ha la meglio su Julie Bagnod (Sc Torgnon 2.0; 1’36”3) e Amelie Fragno (Pol. Pollein; 1’38”9). Al maschile, successo di Mathias Bastrenta (Sc Gressoney MR; 1’30”0) davanti a Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes; 1’30”1) e Emil Lazier (Sc Gressoney MR; 1’32”1).

Categoria Cuccioli - 1,3 km – Gymkana tc – Vittoria di Emilie Tussidor (Sc Valdigne MB; 4’27”6) a precedere la coppia dello Sc Drink, Claire Frutaz (4’39”1) e Martina Tullia Trentin (5’01”5). In campo maschile, Jacopo Florio (Gs Godioz; 4’04”9) precede Daniel Segor Maluquin (Sc Drink; 4’12”8) e Liam Stangalino (Gs Godioz; 4’33”2).