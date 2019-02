Sci: Federica Brignone vince la Combinata a Crans Montana

Imbattibile oggi Federica Brignone, che al termine di una seconda manche insuperabilie ha vinto la combinata di Crans Montana valida per la Coppa del mondo di sci in 2 minuti, 15 secondi e 20 centesimi. Per lei è la decima vittoria in carriera nella specialità.

Secondo gradino del podio per la canadese Roni Remme, distante 38 centesimi di secondo dalla carabiniera di La Salle; terzo posto per la svizzera e campionessa ai Mondiali Wendy Holdener che ha pagato oltre un secondo di ritardo rispetto a Brignone.

Marta Bassino si è piazzata al nono posto, mentre Nicol Delago è 18esima e la sorella Nadia 26esima.