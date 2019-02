MONDIALI SCI NORDICO: Laurent cade in semifinale e Scardoni taglia il traguardo con un tempo troppo alto

Mondiale sfortunato per Greta Laurent. L'azzurra è caduta nella semifinale della team sprint e Lucia Scardoni non è riuscita a recuperare il tempo perso accidentalmente dalla compagna, così l'Italia ha chiuso al quinto posto la propria batteria dietro Svezia, Norvegia, Finlandia e Germania ed è rimasta fuori dalla finale.



Le due avevano condotto una buona gara e senza il contatto fatale che è costato qualche secondo di troppo alla valdostana, sarebbero riuscite a centrare l'accesso tra le prime dieci grazie al ripescaggio. Nella seconda semifinale, infatti, purtroppo per l'Italia la Bielorussia ha chiuso in 15'58"12, 5"85 più basso rispetto al 16'03"97 delle azzurre, che sono risultate così le prime delle eliminate.



In finale la medaglia d'oro è andata alle svedesi Stina Nilsson e Maja Dahlqvist con quest'ultima che, reduce dalla caduta in finale nella sprint individuale, si è riscattata precedendo sul traguardo la sorprendente slovena Anamarija Lampic e la norvegese Maiken Caspersen Falla, campione del mondo giovedì, che hanno corso in coppia rispettivamente con Katja Visnar e Ingvild Oestberg. Fuori dal podio la Russia con Natlia Nepryaeva e Yulia Belorukova.



Ordine d'arrivo team sprint TC femminile Mondiali Seefeld (Aut)

1. NILSSON Stina/DAHLQVIST Maja SWE 15:14.93

2. VISNAR Katja/LAMPIC Anamarija SLO +0.37

3. OESTBERG Ingvild/FALLA Maiken Caspersen NOR +0.60

4. NEPRYAEVA Natalia/BELORUKOVA Yulia RUS +0.93

5. BJORNSEN Sadie/DIGGINS Jessica USA +2.79

6. CARL Victoria/RINGWALD Sandra GER +6.71

7. KYLLOENEN Anne/PARMAKOSKI Krista FIN +8.86

8. VAN DER GRAAFF Laurien/FAEHDNRICH Nadine SUI +21.35

9. KIRILLOVA Anastasia/SERONOSOVA Polina BLR +24.77

10. KOWALCZYK Justyna/SKINDER Monika POL +46.06



11. LAURENT Greta/SCARDONI Lucia ITA fuori in semifinale