BRIGNONE 10 E LODE: PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO VINCE LA COMBINATA DI CRANS MONTANA. CON IL MIGLIOR TEMPO IN DISCESA

Il decimo sigillo della carriera di Federica Brignone arriva su un tracciato che la vadostana ama particolarmente, avendo vinto a Crans Montana negli ultimi tre anni: "E' una pista molto tecnica e con tante curve da lavorare - spiega -, qui il mio feeling è sempre alto. Lo slalom mi piace molto, su una neve primaverile che fa scivolare abbastanza e sulla quale mi trovo sempre molto bene perchè riesco a scorrere molto bene. E' una vittoria che vale tanto, come del resto tutte e altre della carriera, questa vale perchè era dal gigante di Killington dello scorso mese di dicembre che non salivo sul podio. E' la benzina giusta per lo sprint finale di Coppa del mondo, ho tante energie da spendere, mi sembra di non ottenuto ancora abbastanza. Di solito a fine stagione riesco a mantenere alta la mia costanza di rendimento, ho sempre motivazioni altissime e tanta voglia di divertirmi, unita a tanta energia da sprigionare".

Se a Crans Montana organizzate una combinata, non invitate Federica Brignone, perché altrimenti non c'è gara. Per il terzo anno consecutivo l'azzurra trionfa sul pendio svizzero e a differenza degli altri anni stavolta si toglie la straordinaria soddisfazione di stabilire il miglior tempo in discesa, lei che velocista non è. Ma già nella gara di sabato aveva dimostrato di poter dire la sua anche nella specialità a lei meno congeniale e dopo 24 ore ne ha dato la splendida conferma.



Brignone conquista così il decimo trionfo in carriera (secondo stagionale dopo il gigante di Killington), chiudendo con 38 centesimi di vantaggio sulla canadese Roni Remme e oltre un secondo sull'oro mondiale Wendy Holdener, che in discesa ha commesso qualche errore di troppo e non ha ripetuto la grande prova di Are. Federica, dunque, si riprende quello che in Svezia le era mancato, soprattutto per le condizioni in cui aveva gareggiato, prima in superG, poi in combinata e infine in gigante, dove aveva comunque chiuso con tre piazzamenti nella top ten spesso penalizzata dalla scarsa visibiltà.



Unico rammarico per l'azzurra, se vogliamo, è che con una sola combinata la Fis non assegnerà la coppetta della specialità: lei che è un atleta polivalente avrebbe meritato la sfera di cristallo. Intanto in classifica generale sale al sesto posto con 632 punti, a 35 dal quarto occupato da Nicole Schmidhofer, mentre Holdener consolida la terza posizione a quota 843 alle spalle di Shiffrin (1794) e Vlhova (1075).