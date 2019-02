MONDIALI SCI NORDICO: Johaug senza rivali nello skiathlon. Bricard la migliore delle italiane

"Speravo un po' meglio, rispetto ad altre volte ho faticato meno in classico e speravo di mantenere la posizione in skating che poi è la tecnica che prediligo. Invece ho accusato la fatica alle gambe, soprattutto sulla salita del primo giro, nel secondo mi sono ripresa un pochino. Mi dispiace tanto, per una volta che ero andata bene in classico, in skating andata così. Comunque è sempre un 14esimo posto a un Mondiale e per me è sempre un onore essere qui a difendere i colori della bandiera italiana. Sono contenta anche per Anna (Comarella, n.d.r.)". La nostra Elisa BRocard commenta così la gara mondiale vinta da Therese Johaug che ha messo in fila tutte nello skiathlon ai Mondiali di Seefeld.

La norvegese, regina incontrastata delle distance in Coppa del mondo dove ha vinto tutte le gare alle quali ha preso parte, si conferma la numero uno assoluto, dominando nettamente sia i 7.5 chilometri in tecnica classica, sia gli ultimi 7,5 in tecnica libera e chiudendo con quasi un minuto di vantaggio sulle rivali che si giocate le altre medaglie: alla fine Ingvild Oestberg e Natalia Nepryaeva sono salite sul podio con lo scatto finale che ha fatto fuori dai giochi Astrid Jacobsen, quarta.



La migliore delle italiane è Elisa Brocard, proprio come nella sprint di giovedì: la valdostana veterana del gruppo passa in ottava posizione al termine del passo alternato con soli 44" di distacco da Johaug, alla fine chiude 14esima a 2"36" pagando un po' la fatica nello skating, la sua tecnica preferita. La notizia più bella, però, arriva dalla giovanissima Anna Comarella che a 21 anni, al suo primo Mondiale, centra un ottimo 17° posto, di fatto restando attaccata alla Brocard per tutta la gara e chiudendo appena 5 secondi dietro di lei. Più attardate Caterina Ganz e Sara Pellegrini, rispettivamente 33esima e 34esima.



Ordine d'arrivo skiathlon 15 km femminile (7,5 TC, 7,5 TL) Mondiali Seefeld (Aut)

1. JOHAUG Therese NOR 36:54.5

2. OESTBERG Ingvild Flugstad NOR +57.6

3. NEPRYAEVA Natalia RU +58.7

4. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR +1:02.0

5. KARLSSON Frida SWE +1:07.4

6. KALLA Charlotte SWE +1:13.3

7. WENG Heidi NOR +1:20.2

8. PARMAKOSKI Krista FIN +1:33.7

9. SEDOVA Anastasia RUS +1:50.4

10. BRENNAN Rosie USA +2:01.8



14. BROCARD Elisa ITA +2:36.2

17. COMARELLA Anna ITA +2:41.8

33. GANZ Caterina ITA +3:44.8

34. PELLEGRINI Sara ITA +3:54.5