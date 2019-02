Podismo: I fratelli Ceseracciu tentano il Guinness dei primati

Uno vive a Ploaghe, in Sardegna; l'altro a Pont-Saint-Martin, in Valle d'Aosta. Sono i fratelli Luigi e Franco Ceseracciu, di 60 e 64 anni e hanno una particolarità che li rende davvero unici: da 15 anni partecipano insieme alle maratone cittadine più importanti di tutto il mondo: New York, Berlino, Tokyo, Chicago solo per citarne alcune.

E proprio a Chicago i fratelli Ceseracciu hanno ricevuto un premio per essere stati gli unici fratelli ad aver partecipato alle Majors, le sei maratone che, oltre alle succitate città, comprendono anche Londra e Boston.

Di qui l'idea degli infaticabili fratelli di essere ammessi al Guinness dei primati: l'iter è complesso ma il palmares dei Ceseracciu, più volte giunti a medaglia, è davvero di quelli da record e la possibilità di essere iscritti nel 'librone' è concreta.