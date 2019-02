Sci: CaSTA, conquistati i primi due trofei dagli Alpini valdostani

Da oggi venerdì 22 febbraio prime conferme su chi sono i migliori: sono stati infatti assegnati i primi trofei CaSTA, il Trofeo dell’Amicizia e il Trofeo Interforze.

Gli atleti militari del Reparto Attività Sportive, che gareggiavano per entrambi, hanno saputo primeggiare portando all’Esercito e all’Italia eccellenti risultati. Ventuno i punti con i quali si sono solidamente imposti in vetta alla graduatoria dell’Interforze, 11 in più dei secondi classificati, e 63, quasi bissando Romania, seconda qualificata, quelli guadagnati nelle gare disputate contro le 10 delegazioni estere che hanno visto sulle piste anche Libanesi e adirrittura gli Omaniti e per la prima volta.

Con l’ultima gara di fondo, conclusasi poco prima di mezzogiorno, è terminata la prima parte di competizioni: 15 km per gli uomini e 10 km per le donne; due percorsi durante i quali le eccellenti capacità tecniche dei nostri atleti sono emerse ancora una volta, primeggiando su tutti gli altri partecipanti.

Due gare che, seppur non decisive, non sono state meno complesse delle altre competizioni dei CaSTA, alcune delle quali non sono ancora terminate, e per le quali si resta in febbrile attesa. Manca infatti l’esito della gara più dura, quella dei plotoni, decisiva per la conquista del “Trofeo Buffa” e del “Trofeo Medaglie d’Oro”, che decreterà il miglior reparto delle Truppe Alpine.

Perché, come ha ricordato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito durante il toccante spettacolo della pattuglia tricolore, tenutosi ieri sulla pista “Baranci” di San Candido, “Il Corpo degli alpini è un orgoglio, un’eccellenza della forza armata, soldati al quadrato, in grado di affrontare sia le sfide della montagna che quelle della difesa e della sicurezza dei cittadini”. Un impiego dual use, come quello del soccorso piste, che rende sempre più vicini i “soldati della montagna” alla propria gente.