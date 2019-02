LA FINALE D'ARGENTO DI FEDERICO PELLEGRINO (VIDEO)

Prima giornata di gare ai Mondiali di sci nordico a Seefeld, prima medaglia per l'Italia. A conquistarla è Federico Pellegrino, argento nella sprint in tecnica libera, la sua gara preferita dove due anni fa, a Lahti, si era laureato campione del mondo. Sulla pista austriaca ha difeso con i denti il titolo iridato, ma si è dovuto arrendere a un fuoriclasse assoluto come Johannes Klaebo, il norvegese in testa alla classifica generale di Coppa del mondo e a quella di specialità nella sprint. Il bronzo è andato al russo Gleb Retyvikh, staccato di oltre un secondo rispetto ai due battistrada.