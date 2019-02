Sci nordico: Mondiali, Chicco Pellegrino argento dietro a Klaebo nella sprint

Prima giornata di gare e prima medaglia per gli Azzurri impegnati nei Mondiali di sci nordico a Seefeld in Norvegia. Il secondo gradino del podio è stato conquistato di Federico Pellegrino nella sprint, gareggiata testa a testa con Johannes Hoesflot Klaebo, che ha vinto strappando così lo scettro proprio al poliziotto di Nus.

Pellegrino, sino ad oggi campione in carico, ha provato in ogni modo a battere il norvegese, ma a fine gara ai microfoni di Raisport ha dovuto riconoscere che "Klaebo oggi è stato più forte". Per la verità la sfida tra Pellegrino e Klaebo ha lasciato col fiato sospeso tutti: solo negli ultimi 50 metri il norvegese si è lanciato in uno sprint finale rendendosi imprendibile da Chicco. In terza posizione, il russo Gleb Retivykh.

Franesco De Fabiani, in splendida forma, ha pagato qualche errore e si è piazzato all'ottavo posto. Al femminile, 10 posizione per Elisa Brocard, che si è detta "soddisfatta per un risultato che qui a Seefeld ritenevo improbabile".