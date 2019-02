Sci: CaSTA, podi e medaglie per gli Alpini della Valle

Arrivano i primi podi per gli atleti del Centro Addestramento Alpino giorni in Val Pusteria per la 71esima edizione dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (CaSTA).

Ieri le Alpine hanno conquistato il primo e il secondo posto al Trofeo dell’Amicizia e la seconda posizione nel Trofeo Interforze. Per i maschi, primo e terzo posto sia nel Trofeo dell’Amicizia sia nel Trofeo Interforze.

Storicamente nati per valutare l'addestramento dei soldati da montagna si sono evoluti nel tempo fino a diventare un importantissimo momento addestrativo da un lato ma di condivisione di tecniche Alpine dall'altro.

Quest'anno, oltre alle tante gare che vedranno impegnati quasi 2000 militari in sette giorni in Alto Adige e in Veneto, i campionati si caratterizzeranno anche per una esercitazione tecnico-tattica che vedrà l'impiego di moltissimi assetti espressione tattica dell'Esercito e una esercitazione di soccorso in montagna dove verranno messe in condivisione esperienze provenienti dai tanti soggetti che concorrono alla sicurezza alpina.