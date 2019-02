Ciclismo: Michel Picot al San Geo e GP Slovenian Istria, doppio appuntamento per la Biesse Carrera

Miche Piccot sarà al via della 95esima edizione della Coppa San Geo. La Biesse Carrera sarà impegnata in un doppio appuntamento: sabato 23 Febbraio il team sarà al via della 95esima edizione della Coppa San Geo.

In maglia giallo nera Andrea Berzi, Tommaso Bramati, Filippo Conca, Giovanni Pedretti, Simone Ravanelli, Michel Piccot e Stefano Taglietti.



Domenica 24 Febbraio, invece, la Biesse Carrera si sposta in terra slovena per il Gran Premio Slovenian Istria

Al via i nostri Alberto Amici, Matteo Bellia, Kevin Colleoni, Raul Colombo, Lorenzo Delcò, Jacopo Menegotto e Simone Ravanelli.



"Puntiamo al risultato in entrambe le gare - dichiara il D.S. Marco Milesi -. Alla Coppa San Geo daremo il massimo per cercare di centrare la vittoria. Conto in particolare su Piccot e Bramati, hanno entrambi dimostrato di essere in ottima condizione e sono adatti alla tipologia di percorso",

Formazione aggressiva anche per il G.P. Slovenian Istria: "abbiamo i nostri atleti più esperti, da Ravanelli ad Amici e Colombo - continua Milesi -. Anche qui possiamo puntare al podio e ce la metteremo tutta per raggiungere l'obbiettivo".