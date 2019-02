Sci alpino: Sc Torgnon ‘propheta in patria' nel SuperG Ragazzi

Prova veloce, il SuperG, nel calendario della categoria Ragazzi, circuito Gros Cidac, oggi, sulla ‘Martino Vesan’ di Torgnon, organizzata dal locale sodalizio con al via 180 concorrenti. In palio per la classifica per società la Coppa Sc Torgnon, trofeo vinto proprio dai ragazzi della società organizzatrice, che precede lo Sc Gressoney MR e lo Sc Aosta. A livello individuale il successo va a Tatum Bieler e Federico Viérin.

Podio racchiuso in 18/100 e a salire sul gradino più alto è la figlia d’arte Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’13”82) a precedere Rebecca Garin (Sc Torgnon; 1’13”95) e Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor; 1’14”00). Al quarto e quinto posto troviamo Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’15”21) e Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas; 1’15”51).

Divario di poco superiore al mezzo secondo per i primi tre della competizione maschile. A imporsi è Federico Viérin (Sc Pila; 1’12”32) davanti a Emanuele Frau (Sc Aosta; 1’12”56) e a Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 1’12”89). In quarta posizione Didier Pigliacelli (Sc Torgnon; 1’13”57) e in quinta Ilia Kostadinov Kostov (Sc Aosta; 1’13”67).

Domattina, Martino Vesan di Torgnon ancora sotto i riflettori con il SuperG Allievi, gara inserita nel calendario del circuito regionale Gros Cidac.