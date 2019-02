Nuoto: Gli esordienti A dell'Aosta Nuoto si superano nei record personali

Hanno aperto la giornata di gara le femmine con i 100 metri rana. Tra le 2008 bella gara di Gaia Cristina Valenti che ha fatto registrare il proprio personale con il tempo di 1’43”20, seguita a ruota da Beatrice Mazzone che ha fermato il crono in 1’43”50.

Belle prestazioni anche per Elena Navarretta e Rebecca Di Donato che hanno realizzato rispettivamente 1’48”70 e 2’00”20. Tra le 2007, la più veloce dell’Aosta Nuoto è stata Martina Milani che ha fatto registrare il proprio miglior tempo in 1’33”40. Si migliora anche Giada Bosco realizzando un ottimo 1’33”80. Bene Anche Alice Saraillon reduce dall’influenza, che ha toccato il muro in 1’38”00. Ottima prestazione inoltre per Lin Pigliacelli che è riuscita a fermare il cronometro in 1’39”80.

Molto bene Martina Milani nei 100 stile Libero che è giunta 19esima al traguardo con il tempo di 1’12”80. Migliora il proprio personale Alice Saraillon con il tempo di 1’13”90, così come Lin Pigliacelli che tocca il muro in 1’15”30. Anche Rebecca Di Donato si è migliorata realizzando 1’36”10. Nei 200 Dorso, ottime prestazioni per Giada Bosco e Gaia Cristina Valenti, la prima è giunta al traguardo 15esima con il tempo di 2’48”50, la seconda ha migliorato il proprio personale di 12 secondi fermando il tempo in 3’03”80. Brave anche Elena Navarretta, 3’22”20 e Beatrice Mazzone con il tempo di 3’23”80.

Mattina conclusa con le staffette dove quella composta da Bosco, Milani, Pigliacelli e Saraillon è giunta 11esima al traguardo su 29 società partecipanti. Per i maschi, nei 100 Metri Rana 2007, belle prove per Mattia Savoia che si è migliorato molto ottenendo il tempo di 1’41”70 e per Andrea Macrì che ha realizzato 1’59”90. Tra i nati 2006, ottima gara per Andrea Carrozzino con il tempo di 1’28”20, seguito da Pietro Cerrato 1’31”20. Molto bene anche Luca Biondi con il crono di 1’37”10 e Nicolò Giamminuti, reduce da una lunga assenza, che ha percorso la distanza in 1’39”30.

Nei 100 metri Stile libero si migliora di oltre un secondo Pietro Cerrato che realizza il tempo di 1’06”20, giungendo al traguardo 15esimo assoluto. Grande gara anche per Mattia Savoia che tocca in 1’13”10 migliorandosi di molto, così come Luca Biondi che ferma il cronometro in 1’18”00. Bravi anche Nicolò Giamminuti che ha toccato in 1’10”20 e Andrea Macrì in 1’36”70.

Da segnalare la coraggiosa prova di Andrea Carrozzino che ha affrontato per la prima volta la durissima gara dei 200 metri farfalla, arrivando al traguardo in 3’16”00.