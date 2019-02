COPPA MONDO COGNE: Elisa Brocard, 29esima

Lucia Scardoni è di nuovo la migliore delle azzurre a Cogne, nella seconda e ultima gara della tappa di Coppa del mondo. Dopo l'ottavo posto nella sprint in tecnica libera, la veneta chiude 14esima la 10 km in tecnica classica con un ritardo di 1'09" dalla vincitrice Kertttu Niskanen e ottiene così il suo miglior risultato in carriera nel format. Appena dietro di lei Caterina Ganz, 15esima a 1'12", in zona punti anche Anna Comarella, 22esima, ed Elisa Brocard, 29esima.



In una gara con tante assenze tra le big, a vincere è stata la finlandese Kerttu Niskanen, che non trionfava in Coppa del mondo dalla mass start di Lenzerheide del 2014: ha preceduto Nadine Faehndrich di appena tre secondi, mentre Natalia Nepryaeva è salita sul terzo gradino del podio con 12" di ritardo accorciando così in classifica generale da Ingvild Oestberg e portandosi a 98 punti dalla norvegese (1139 contro 1237). La settimana prossima scattano i Mondiali di Seefeld: la sprint in tecnica libera di giovedì 21 febbraio sarà la prima gara.



Ordine d'arrivo 10 km TC femminile Cdm Cogne (Ita)

1 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 27:24.8

2 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI +3.0

3 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS +12.6

4 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS +14.4

5 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS +30.9

6 CARL Victoria 1995 GER +32.5

7 KARLSSON Frida 1999 SWE +34.8

8 STADLOBER Teresa 1993 AUT +37.5

9 ISHIDA Masako 1980 JPN +46.2

10 KYLLOENEN Anne 1987 FIN +57.8



14 SCARDONI Lucia 1991 ITA +1:09.5

15 GANZ Caterina 1995 ITA +1:12.1

22 COMARELLA Anna 1997 ITA +1:21.6

29 BROCARD Elisa 1984 ITA +1:27.7

31 PELLEGRINI Sara 1986 ITA +1:37.5

35 FRANCHI Francesca 1997 ITA +1:49.4

42 PITTIN Cristina 1998 ITA +2:03.6