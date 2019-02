Sci alpino: Tutte le gare in Valle fino al 28 febbraio

Sabato 16, dalle 10 sulla Leissé di Pila, due Giganti Master, organizzati dal Master Team Pila, Criterium Valdostano Master.

Sabato 16, dalle 10 sulla Diretta 8 – muro Glarey, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Courmayeur MB, trofeo Vamp Tech.

Sabato 16 e domenica 17, a Cogne, tappa della Coppa del Mondo di Fondo; il primo giorno Sprint skating, il secondo Individuale in classico, organizzate dallo Sc Gran Paradiso.

Domenica 17, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, Gigante Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, coppa omonima.

Domenica 17, dalle 10 sulla Leissé di Pila, Gymkana veloce per la categoria Cuccioli, circuito Les Maisons des Alpes, organizzato dallo Sc Pila, trofeo omonimo.

Domenica 17, dalle 10.30, all’IndianPark di Breuil-Cervinia, Slope stype del circuito Kia Snowboard Challenge, organizzato dal We Snowboard Cervinia, trofeo omonimo.

Domenica 17 e lunedì 18, dalle 10 sulla Diretta 8 – muro Glarey, Slalom Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Courmayeur MB, coppa omonima.

Lunedì 18 le prove, martedì 19 il SuperG Ragazzi, dalle 10 sulla Martino Vesan di Torgnon, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Torgnon, trofeo omonimo.

Mercoledì 20, dalle 10 sulla Martino Vesan di Torgnon, il SuperG Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Torgnon, trofeo omonimo.

Giovedì 21 e venerdì 22, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, SuperG Fis, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo Domenico Origone.

Venerdì 22 e sabato 23, dalle 10 sulla Piergiorgio Grange di Torgnon, quattro Giganti Master, organizzati dallo Sc Torgnon, circuito Nord-Ovest.

Sabato 23, sulla Chaz Dura n. 9 di La Thuile, Slalom Allievi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, coppa Scuola di Sci La Thuile.

Sabato 23, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, Gigante Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo René e Carlo Visendaz.

Sabato 23 i Baby 1, domenica 24 i Baby 2, dalle 10 sulla Le Greye, impegnati nel Gigante Parallelo, organizzato dallo Sc Crammont MB, trofeo Giacomel, circuito Baby Valle d’Aosta.

Domenica 24, dalle 10 sulla Franco Berthod di Rhêmes-Notre-Dame, Slalom Ragazzi, circuito Gros Cidac, organizzato dallo Sc Granta Parey, trofeo omonimo.

Domenica 24, dalle 10 sulla Dzovennoz di Bionaz, campionati regionali Individuale pc-ac, organizzato dallo Sc Granta Parey, circuito Banca credito cooperativo valdostana.

Domenica 24, dalle 10 a Arpy di Morgex, Cross country cross in skating per Allievi e Ragazzi (Gros Cidac), Gymcana in classico per Cuccioli (Technos medica), Baby e SuperBaby (Baby Vda), organizzati dallo Sc Drink, 4° memorial Bruno Manassero.

Domenica 24, dalle 11 allo SnowPark di Courmayeur, Slope stype del circuito Kia Snowboard Challenge, organizzato dallo Snow Team Courmayeur, trofeo Sport Academy.

Domenica 24, dalle 10 sulla Vascotcha di Antagnod, Gigante Fis Junior, circuito Birra Moretti Zero, organizzato dallo Sc Val d’Ayas, trofeo René e Carlo Visendaz.

Giovedì 28, dalle 9.30 sulla Leissé di Pila, due Giganti Fis Cittadini della tappa di Coppa del Mondo, organizzati dallo Sc Aosta, trofeo Hermitage.